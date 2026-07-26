Льюис Хэмилтон обратился к фанатам после квалификации на Гран-при Венгрии

Пилот «Феррари» 41-летний британец Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам после квалификации Гран-при Венгрии, где он показал второе время, но из-за штрафа будет стартовать с пятой позиции.

«Иногда просто никак не удаётся поймать удачу за хвост. Обидно, конечно, но мы не останавливаемся. Сделаем всё возможное, чтобы в гонке у нас были лучшие шансы. Сохраняйте веру и посылайте нам хорошие вибрации!» — написал семикратный чемпион мира в своём аккаунте в социальной сети Х.

Штраф последовал за инцидент в квалификации, когда Хэмилтон, двигаясь по гоночной траектории с низкой скоростью, помешал пилоту «Макларена» Оскару Пиастри на быстром круге.