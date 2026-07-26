Льюис Хэмилтон обратился к фанатам после квалификации на Гран-при Венгрии
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Пилот «Феррари» 41-летний британец Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам после квалификации Гран-при Венгрии, где он показал второе время, но из-за штрафа будет стартовать с пятой позиции.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238
«Иногда просто никак не удаётся поймать удачу за хвост. Обидно, конечно, но мы не останавливаемся. Сделаем всё возможное, чтобы в гонке у нас были лучшие шансы. Сохраняйте веру и посылайте нам хорошие вибрации!» — написал семикратный чемпион мира в своём аккаунте в социальной сети Х.
Штраф последовал за инцидент в квалификации, когда Хэмилтон, двигаясь по гоночной траектории с низкой скоростью, помешал пилоту «Макларена» Оскару Пиастри на быстром круге.
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