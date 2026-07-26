Стролл проведёт 200-й Гран-при в Формуле-1 и опередит Проста по числу стартов

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл на Гран-при Венгрии, который проходит с 24 по 26 июля, проведёт 200-й этап в Формуле-1. По числу стартов в «Королевских гонках» канадец опередит четырёхкратного чемпиона мира француза Алена Проста.

За карьеру в Формуле-1 Лэнс Стролл набрал 325 очков, три раза поднимался на подиум и один раз стартовал с поула. Лэнс дебютировал в серии в 2017 году в возрасте 18 лет в составе «Уильямса». С 2019 года он выступает за «Астон Мартин» (ранее — «Рейсинг Поинт»). Его лучшим результатом в личном зачёте является 10-е место в сезоне-2023 в составе «Астон Мартин».

Видео. Сколько стоит собрать гоночную машину: