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Стролл проведёт 200-й Гран-при в Формуле-1 и опередит Проста по числу стартов

Стролл проведёт 200-й Гран-при в Формуле-1 и опередит Проста по числу стартов
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл на Гран-при Венгрии, который проходит с 24 по 26 июля, проведёт 200-й этап в Формуле-1. По числу стартов в «Королевских гонках» канадец опередит четырёхкратного чемпиона мира француза Алена Проста.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

За карьеру в Формуле-1 Лэнс Стролл набрал 325 очков, три раза поднимался на подиум и один раз стартовал с поула. Лэнс дебютировал в серии в 2017 году в возрасте 18 лет в составе «Уильямса». С 2019 года он выступает за «Астон Мартин» (ранее — «Рейсинг Поинт»). Его лучшим результатом в личном зачёте является 10-е место в сезоне-2023 в составе «Астон Мартин».

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