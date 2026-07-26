Юниор «Ауди» Фредди Слейтер впервые выиграл гонку в Формуле-3

Пилот Trident Фредди Слейтер одержал первую победу в карьере в Формуле-3, выиграв гонку на «Хунгароринге» в рамках этапа в Венгрии. Вторым финишировал Уго Угочукву из Campos Racing, который уступил британцу 1.4 секунды и потерял лидерство в общем зачёте. Тройку лидеров замкнул Брандо Бадоер из Rodin Motorsport.

Слейтер также показал быстрейший круг в гонке среди финишировавших в топ-10. Благодаря этой победе британец опережает Угочукву на восемь очков. Третье место по-прежнему удерживает Теофиль Наэль, а Брандо Бадоер опередил Эрнесто Риверу и Ноа Стрёмстеда и поднялся на четвёртую строчку.

Следующий этап Формулы-3 пройдёт 5-6 сентября в Монце. Это будет предпоследний этап сезона-2026.

Общий зачёт Формулы-3 (топ-10):

1. Фредди Слейтер (Trident) — 130 очков.

2. Уго Угочукву (Campos Racing) — 122.

3. Теофиль Наэль (Campos Racing) — 85.

4. Брандо Бадоер (Rodin Motorsport) — 71.

5. Эрнесто Ривера (Campos Racing) — 70.

6. Ноа Стрёмстед (Trident) — 59.

7. Мацей Гладыш (ART Grand Prix) — 54.

8. Хию Ямакоси (Van Amersfoort Racing) — 54.

9. Бруно дель Пино (Van Amersfoort Racing) — 49.

10. Педро Клеро (Rodin Motorsport) — 48.