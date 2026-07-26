Малайзия официально примет Гран-при Бахрейна Формулы-1

Гран-при Бахрейна Формулы-1 пройдёт в Малайзии на трассе «Сепанг» со 2 по 4 октября. Гонка вернётся на эту трассу впервые с 2017 года.

Изначально календарь сезона-2026 включал четыре этапа на Ближнем Востоке, однако из-за вооружённого конфликта США/Израиля против Ирана, который дестабилизировал весь регион, Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии были отменены. Это создало пятинедельную паузу в апреле.

Руководство Формулы-1 искало альтернативы, и этап в Сингапуре предоставил возможность провести гонку в Малайзии, поскольку «Сепанг» находится всего в 300 километрах. Бахрейн, который был заинтересован в сохранении своей гонки в календаре, достиг соглашения с ФИА, Формулой-1 и Малайзией о проведении этапа на малайзийской трассе.

Таким образом, с конца сентября по середину октября пройдёт три этапа подряд: в Баку, Сингапуре и Малайзии. Гран-при Азербайджана состоится в субботу, что значительно упрощает логистику.