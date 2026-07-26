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Формула-2, Гран-при Венгрии. Результаты гонки от 26 июля 2026 года

Ноэль Леон одержал первую победу в Формуле-2, Цолов упрочил лидерство в чемпионате
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Пилот Campos Racing Ноэль Леон одержал первую победу в карьере в основной гонке Формулы-2, выиграв этап на «Хунгароринге». Вторым финишировал Куш Майни из ART Grand Prix, третьим — Рафаэль Камара из Invicta Racing.

Формула-2 2026. Этап 9, Будапешт, Венгрия
Гран-при Венгрии. Основная гонка (37 кругов)
26 июля 2026, воскресенье. 12:25 МСК
Окончено
1
Ноэль Леон
Campos Racing
2
Куш Майни
ART Grand Prix
+0.8
3
Рафаэл Камара
Invicta Virtuosi Racing
+1.3

Седьмую позицию завоевал Никола Цолов, опередивший Йозуа Дюрксена, Габриэле Мини и Джона Беннетта. Благодаря этому результату Цолов увеличил отрыв от Мини в общем зачёте до 20 очков. Камара, в свою очередь, сократил отставание от лидера и теперь уступает болгарину 22 балла. Четвёртую строчку по-прежнему удерживает Алекс Данн.

Следующий этап Формулы-2 пройдёт 5-6 сентября в Монце. Это будет предпоследний этап сезона-2026.

Формула-2. Гран-при Венгрии. Результаты гонки (топ-10):

1. Ноэль Леон (Campos Racing) — 37 кругов.
2. Куш Майни (ART Grand Prix) +0.8 сек.
3. Рафаэль Камара (Invicta Racing) +1.3.
4. Лауренс ван Хупен (Trident) +4.9.
5. Тасанапол Интхрапхувасак (ART Grand Prix) +9.4.
6. Дино Беганович (DAMS Lucas Oil) +12.5.
7. Никола Цолов (Campos Racing) +13.3.
8. Йозуа Дюрксен (Invicta Racing) +17.3.
9. Габриэле Мини (MP Motorsport) +19.0.
10. Джон Беннетт (Trident) +23.9.
...
19. Колтон Херта (Hitech Pulse-Eight) +55.4.

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