Ноэль Леон одержал первую победу в Формуле-2, Цолов упрочил лидерство в чемпионате

Пилот Campos Racing Ноэль Леон одержал первую победу в карьере в основной гонке Формулы-2, выиграв этап на «Хунгароринге». Вторым финишировал Куш Майни из ART Grand Prix, третьим — Рафаэль Камара из Invicta Racing.

Седьмую позицию завоевал Никола Цолов, опередивший Йозуа Дюрксена, Габриэле Мини и Джона Беннетта. Благодаря этому результату Цолов увеличил отрыв от Мини в общем зачёте до 20 очков. Камара, в свою очередь, сократил отставание от лидера и теперь уступает болгарину 22 балла. Четвёртую строчку по-прежнему удерживает Алекс Данн.

Следующий этап Формулы-2 пройдёт 5-6 сентября в Монце. Это будет предпоследний этап сезона-2026.

Формула-2. Гран-при Венгрии. Результаты гонки (топ-10):

1. Ноэль Леон (Campos Racing) — 37 кругов.

2. Куш Майни (ART Grand Prix) +0.8 сек.

3. Рафаэль Камара (Invicta Racing) +1.3.

4. Лауренс ван Хупен (Trident) +4.9.

5. Тасанапол Интхрапхувасак (ART Grand Prix) +9.4.

6. Дино Беганович (DAMS Lucas Oil) +12.5.

7. Никола Цолов (Campos Racing) +13.3.

8. Йозуа Дюрксен (Invicta Racing) +17.3.

9. Габриэле Мини (MP Motorsport) +19.0.

10. Джон Беннетт (Trident) +23.9.

...

19. Колтон Херта (Hitech Pulse-Eight) +55.4.