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Серхио Перес стартует с пит-лейна на Гран-при Венгрии

Серхио Перес стартует с пит-лейна на Гран-при Венгрии
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Пилот «Кадиллака» Серхио «Чеко» Перес стартует в гонке Гран-при Венгрии с пит-лейна из-за изменений в настройках подвески его машины. Об этом стало известно из документов Международной автомобильной федерации (ФИА).

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

В условиях закрытого парка (parc fermé) американская команда изменила настройки подвески на болиде мексиканского гонщика, после чего этот вопрос был передан на рассмотрение стюардам. Согласно правилам, изменения в режиме закрытого парка влекут за собой старт с пит-лейна. Отметим, что Перес квалифицировался последним, поэтому его старт с пит-лейна не повлияет на позиции других гонщиков на стартовой решётке.

Гонка Гран-при Венгрии состоится сегодня, 26 июля. Напомним, поул-позицию завоевал Ландо Норрис на «Макларене».

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