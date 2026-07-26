Льюис Хэмилтон: после трёх штрафов за три уикенда становится трудно сохранять позитив

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о квалификации Гран-при Венгрии, где он показал второе время, но из-за штрафа будет стартовать с пятой позиции.

«Иногда кажется, что неудачи просто не заканчиваются. Ещё один уикенд, по ходу которого я отлично чувствовал себя во всех сессиях, но в итоге всё снова развалилось. Быть совсем рядом с поулом, а затем стартовать только пятым — это невероятно расстраивает.

Я всегда стараюсь сохранять позитивный настрой. Спорт состоит из взлётов и падений, и зачастую всё решают мелочи. Каждое очко имеет значение, и нужно использовать любую возможность. Но после после трёх штрафов за три уикенда становится трудно сохранять этот позитив.

Тем не менее я не позволю этим неудачам перечеркнуть тот прогресс, которого мы добиваемся как команда. С темпом, который у нас есть, я надеюсь, что завтра мы сможем добиться хорошего результата. Машина ощущается всё лучше и лучше, и на протяжении всего уикенда мы были конкурентоспособны», — написал Хэмилтон в социальной сети.