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Льюис Хэмилтон: после трёх штрафов за три уикенда становится трудно сохранять позитив

Льюис Хэмилтон: после трёх штрафов за три уикенда становится трудно сохранять позитив
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о квалификации Гран-при Венгрии, где он показал второе время, но из-за штрафа будет стартовать с пятой позиции.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238

«Иногда кажется, что неудачи просто не заканчиваются. Ещё один уикенд, по ходу которого я отлично чувствовал себя во всех сессиях, но в итоге всё снова развалилось. Быть совсем рядом с поулом, а затем стартовать только пятым — это невероятно расстраивает.

Я всегда стараюсь сохранять позитивный настрой. Спорт состоит из взлётов и падений, и зачастую всё решают мелочи. Каждое очко имеет значение, и нужно использовать любую возможность. Но после после трёх штрафов за три уикенда становится трудно сохранять этот позитив.

Тем не менее я не позволю этим неудачам перечеркнуть тот прогресс, которого мы добиваемся как команда. С темпом, который у нас есть, я надеюсь, что завтра мы сможем добиться хорошего результата. Машина ощущается всё лучше и лучше, и на протяжении всего уикенда мы были конкурентоспособны», — написал Хэмилтон в социальной сети.

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