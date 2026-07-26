Алекс Албон — об обновлениях «Астон Мартин»: мы о таком можем только мечтать
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30-летний тайско-британский гонщик «Уильямса» Алекс Албон признался, что его впечатлил прогресс команды «Астон Мартин» в квалификации Гран-при Венгрии.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238
«Не знаю, какое обновление сделали в «Астон Мартин», но мы о таком можем только мечтать. Отдаю им должное. В некоторых гонках нам придётся с ними бороться чисто за счёт скорости на прямых. Но могу точно сказать: в поворотах они заметно быстрее нас. Это отрезвляет. К тому же мы ведь знаем, что за обновление готовим к Баку. Оно не такое, так что нам ещё есть над чем поработать», — приводит слова Албона издание The Race.
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Видео. За что снимали с гонок Формулы-1:
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