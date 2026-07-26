Алекс Албон — об обновлениях «Астон Мартин»: мы о таком можем только мечтать

30-летний тайско-британский гонщик «Уильямса» Алекс Албон признался, что его впечатлил прогресс команды «Астон Мартин» в квалификации Гран-при Венгрии.

«Не знаю, какое обновление сделали в «Астон Мартин», но мы о таком можем только мечтать. Отдаю им должное. В некоторых гонках нам придётся с ними бороться чисто за счёт скорости на прямых. Но могу точно сказать: в поворотах они заметно быстрее нас. Это отрезвляет. К тому же мы ведь знаем, что за обновление готовим к Баку. Оно не такое, так что нам ещё есть над чем поработать», — приводит слова Албона издание The Race.

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