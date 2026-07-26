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Окончательная стартовая решётка Гран-при Венгрии — 2026

Окончательная стартовая решётка Гран-при Венгрии — 2026
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В воскресенье, 26 июля, на автодроме «Хунгароринг» пройдёт гонка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с окончательной стартовой решёткой после вынесения всех штрафов в субботней квалификации.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

Формула-1. Гран-при Венгрии. Окончательная стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Шарль Леклер («Феррари»).
3. Оскар Пиастри («Макларен»).
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
5. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
6. Джордж Расселл («Мерседес»).
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
8. Исак Хаджар («Ред Булл»).
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
10. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
12. Пьер Гасли («Альпин»).
13. Франко Колапинто («Альпин»).
14. Габриэл Бортолето («Ауди»).
15. Эстебан Окон («Хаас»).
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
17. Оливер Берман («Хаас»).
18. Карлос Сайнс («Уильямс»).
19. Алекс Албон («Уильямс»).
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
21. Валттери Боттас («Кадиллак»).
Серхио Перес («Кадиллак») — старт с пит-лейн.

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