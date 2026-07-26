Экс-пилот Ф-1 Ник де Врис одержал победу во второй гонке Формулы-E в Токио. Буэми — 7-й

Пилот Mahindra Ник де Врис одержал победу во второй гонке этапа Формулы-E в Токио, которая была прервана красными флагами за два круга до финиша из-за массового столкновения.
Гонка проходила в переменчивых погодных условиях: трасса постепенно высыхала, что сыграло на руку тем, кто рискнул с «сухой» настройкой. Второе место занял Ник Кэссиди из Citroën, третьим финишировал Джейк Деннис из Andretti, благодаря чему британский гонщик возглавил личный зачёт чемпионата.
Для лидеров чемпионата — Митча Эванса и Паскаля Верляйна — гонка обернулась катастрофой. Они финишировали 17-м и 15-м соответственно. Пятёрку лучших замкнули Оливер Роуленд и Жан-Эрик Вернь.
Формула-Е. Е-при Токио. Результаты второй гонки:
1. Ник де Врис (Mahindra Racing) — 34 круга.
2. Ник Кэссиди (Citroën Racing) +0.683.
3. Джейк Деннис (Andretti FE) +0.958.
4. Оливер Роуленд (Nissan FE Team) +2.662.
5. Жан-Эрик Вернь (Citroën Racing) +2.960.
6. Норман Нато (Nissan FE Team) +3.430.
7. Себастьен Буэми (Envision Racing) +3.799.
8. Нико Мюллер (Porsche FE Team) +4.194.
9. Тейлор Барнард (DS Penske) +4.702.
10. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) +5.140.