Экс-пилот Ф-1 Ник де Врис одержал победу во второй гонке Формулы-E в Токио. Буэми — 7-й

Пилот Mahindra Ник де Врис одержал победу во второй гонке этапа Формулы-E в Токио, которая была прервана красными флагами за два круга до финиша из-за массового столкновения.

Гонка проходила в переменчивых погодных условиях: трасса постепенно высыхала, что сыграло на руку тем, кто рискнул с «сухой» настройкой. Второе место занял Ник Кэссиди из Citroën, третьим финишировал Джейк Деннис из Andretti, благодаря чему британский гонщик возглавил личный зачёт чемпионата.

Для лидеров чемпионата — Митча Эванса и Паскаля Верляйна — гонка обернулась катастрофой. Они финишировали 17-м и 15-м соответственно. Пятёрку лучших замкнули Оливер Роуленд и Жан-Эрик Вернь.

Формула-Е. Е-при Токио. Результаты второй гонки:

1. Ник де Врис (Mahindra Racing) — 34 круга.

2. Ник Кэссиди (Citroën Racing) +0.683.

3. Джейк Деннис (Andretti FE) +0.958.

4. Оливер Роуленд (Nissan FE Team) +2.662.

5. Жан-Эрик Вернь (Citroën Racing) +2.960.

6. Норман Нато (Nissan FE Team) +3.430.

7. Себастьен Буэми (Envision Racing) +3.799.

8. Нико Мюллер (Porsche FE Team) +4.194.

9. Тейлор Барнард (DS Penske) +4.702.

10. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) +5.140.