Андреа Кими Антонелли оценил шансы на прорыв после штрафа на Гран-при Венгрии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который стартовал на Гран-при Венгрии с седьмой позиции, выразил уверенность в хорошем темпе своей машины в гонке, несмотря на потерю трёх мест на стартовой решётке из-за штрафа.

«Жаль, что потеряли три позиции, но что поделать. Главное — постараться выжать максимум из сегодняшней гонки. Темп у нас хороший. Сегодня очень тепло, да ещё и ветер порывистый. Будет интересно посмотреть, как всё сложится. Темп на длинной дистанции у нас сильнее, чем на быстром круге, так что побороться точно есть за что. Износ шин будет серьёзным, так что сделаем всё, что в наших силах», — сказал Кими в эфире Sky Sports перед стартом гонки.

На момент написания новости Кими улучшил позицию до шестой, в то время как его напарник британец Джордж Расселл столкнулся с техническими проблемами на старте и откатился в конец пелотона. Прямо сейчас он едет 13-м.