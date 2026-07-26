15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Андреа Кими Антонелли оценил шансы на прорыв после штрафа на Гран-при Венгрии

Андреа Кими Антонелли оценил шансы на прорыв после штрафа на Гран-при Венгрии
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который стартовал на Гран-при Венгрии с седьмой позиции, выразил уверенность в хорошем темпе своей машины в гонке, несмотря на потерю трёх мест на стартовой решётке из-за штрафа.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

«Жаль, что потеряли три позиции, но что поделать. Главное — постараться выжать максимум из сегодняшней гонки. Темп у нас хороший. Сегодня очень тепло, да ещё и ветер порывистый. Будет интересно посмотреть, как всё сложится. Темп на длинной дистанции у нас сильнее, чем на быстром круге, так что побороться точно есть за что. Износ шин будет серьёзным, так что сделаем всё, что в наших силах», — сказал Кими в эфире Sky Sports перед стартом гонки.

На момент написания новости Кими улучшил позицию до шестой, в то время как его напарник британец Джордж Расселл столкнулся с техническими проблемами на старте и откатился в конец пелотона. Прямо сейчас он едет 13-м.

Сейчас читают:
Новая катастрофа Расселла и суперстарт Пиастри! Гран-при Венгрии — LIVE
Live
Новая катастрофа Расселла и суперстарт Пиастри! Гран-при Венгрии — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android