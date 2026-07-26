Обновлённый календарь Формулы-1 на сезон-2026

Формула-1 внесла изменения в календарь сезона-2026. Вместо отменённого Гран-при Бахрейна, который не мог состояться из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке, в расписание включён этап в Малайзии на трассе «Сепанг». Гонка пройдёт со 2 по 4 октября.

Таким образом, календарь чемпионата вновь насчитывает 23 этапа. Малайзия вернётся в Формулу-1 впервые с 2017 года. Этап в Сепанге станет частью тройного блока вместе с Гран-при Азербайджана (24-26 сентября) и Сингапура (9-11 октября). Остальные гонки календаря остались без изменений.

Обновлённый календарь Формулы-1 на 2026 год (начиная с 11-го этапа):

24-26 июля — Венгрия, Будапешт.

21-23 августа — Нидерланды, Зандворт.

4-6 сентября — Италия, Монца.

11-13 сентября — Испания, Мадрид.

24-26 сентября — Азербайджан, Баку.

2-4 октября — Малайзия, Куала-Лумпур (Гран-при Бахрейна).

9-11 октября — Сингапур.

23-25 октября — США, Остин.

30 октября — 1 ноября — Мексика, Мехико.

6-8 ноября — Бразилия, Сан-Паулу.

19-21 ноября — США, Лас-Вегас.

27-29 ноября — Катар, Лусаил.

4-6 декабря — Абу-Даби, Яс-Марина.