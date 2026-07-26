15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Обновления в календаре Формулы-1 на сезон-2026

Обновлённый календарь Формулы-1 на сезон-2026
Комментарии

Формула-1 внесла изменения в календарь сезона-2026. Вместо отменённого Гран-при Бахрейна, который не мог состояться из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке, в расписание включён этап в Малайзии на трассе «Сепанг». Гонка пройдёт со 2 по 4 октября.

Таким образом, календарь чемпионата вновь насчитывает 23 этапа. Малайзия вернётся в Формулу-1 впервые с 2017 года. Этап в Сепанге станет частью тройного блока вместе с Гран-при Азербайджана (24-26 сентября) и Сингапура (9-11 октября). Остальные гонки календаря остались без изменений.

Обновлённый календарь Формулы-1 на 2026 год (начиная с 11-го этапа):

24-26 июля — Венгрия, Будапешт.
21-23 августа — Нидерланды, Зандворт.
4-6 сентября — Италия, Монца.
11-13 сентября — Испания, Мадрид.
24-26 сентября — Азербайджан, Баку.
2-4 октября — Малайзия, Куала-Лумпур (Гран-при Бахрейна).
9-11 октября — Сингапур.
23-25 октября — США, Остин.
30 октября — 1 ноября — Мексика, Мехико.
6-8 ноября — Бразилия, Сан-Паулу.
19-21 ноября — США, Лас-Вегас.
27-29 ноября — Катар, Лусаил.
4-6 декабря — Абу-Даби, Яс-Марина.

Сейчас читают:
Официально
Малайзия официально примет Гран-при Бахрейна Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android