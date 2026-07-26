Норрис выиграл Гран-при Венгрии Формулы-1, Ферстаппен — второй, Антонелли — третий

В воскресенье, 26 июля, на автодроме «Хунгароринг» состоялась гонка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Венгрии, победу в которой одержал гонщик команды «Макларен» и действующий чемпион Ландо Норрис. Вторым финишировал четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Третий — Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

Формула-1. Гран-при Венгрии. Результаты гонки:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 70 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +15.080.

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +18.728.

4. Шарль Леклер («Феррари») +23.840.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.540

6. Исак Хаджар («Ред Булл») +55.488.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +57.503.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.

11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.

12. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.

15. Франко Колапинто («Альпин») +2 круга.

16. Эстебан Окон («Хаас») +2 круга.

17. Алекс Албон («Уильямс») +2 круга.

18. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга.

19. Оливер Берман («Хаас») +2 круга.

20. Оскар Пиастри («Макларен») — сход.

21. Серхио Перес («Кадиллак») — сход.

22. Валттери Боттас («Кадиллак») — сход.