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Формула-1 — Гран-при Венгрии 2025— результаты гонки

Норрис выиграл Гран-при Венгрии Формулы-1, Ферстаппен — второй, Антонелли — третий
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В воскресенье, 26 июля, на автодроме «Хунгароринг» состоялась гонка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Венгрии, победу в которой одержал гонщик команды «Макларен» и действующий чемпион Ландо Норрис. Вторым финишировал четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Третий — Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

Формула-1. Гран-при Венгрии. Результаты гонки:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 70 кругов.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +15.080.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +18.728.
4. Шарль Леклер («Феррари») +23.840.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.540
6. Исак Хаджар («Ред Булл») +55.488.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +57.503.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.
11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.
12. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.
15. Франко Колапинто («Альпин») +2 круга.
16. Эстебан Окон («Хаас») +2 круга.
17. Алекс Албон («Уильямс») +2 круга.
18. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга.
19. Оливер Берман («Хаас») +2 круга.
20. Оскар Пиастри («Макларен») — сход.
21. Серхио Перес («Кадиллак») — сход.
22. Валттери Боттас («Кадиллак») — сход.

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