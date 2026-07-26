15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Молодцы, что учли трафик». Пиастри обвинил команду в неудачной стратегии в Венгрии

«Молодцы, что учли трафик». Пиастри обвинил команду в неудачной стратегии в Венгрии
Комментарии

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри остался недоволен стратегией «Макларена». Пилота, когда он был лидером, позвали на пит-стоп, выпустив в трафике, где у него произошёл контакт с Карлосом Сайнсом («Уильямс»).

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Оскар, это Сайнс стоил нам этого. Цель — доехать до конца на этих шинах», — сказал инженер по радио австралийцу.

«О, чувак, только не разговаривай со мной сейчас. И, кстати, молодцы, что учли этот трафик, спасибо», — ответил Пиастри.

На момент публикации новости лидером гонки является напарник Пиастри и действующий чемпион Формулы-1 из Британии Ландо Норрис. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — второй.

Материалы по теме
Пиастри потерял и победу, и гонку, у Хэмилтона новый штраф. Гран-при Венгрии — LIVE
Live
Пиастри потерял и победу, и гонку, у Хэмилтона новый штраф. Гран-при Венгрии — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android