«Молодцы, что учли трафик». Пиастри обвинил команду в неудачной стратегии в Венгрии
Поделиться
Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри остался недоволен стратегией «Макларена». Пилота, когда он был лидером, позвали на пит-стоп, выпустив в трафике, где у него произошёл контакт с Карлосом Сайнсом («Уильямс»).
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728
«Оскар, это Сайнс стоил нам этого. Цель — доехать до конца на этих шинах», — сказал инженер по радио австралийцу.
«О, чувак, только не разговаривай со мной сейчас. И, кстати, молодцы, что учли этот трафик, спасибо», — ответил Пиастри.
На момент публикации новости лидером гонки является напарник Пиастри и действующий чемпион Формулы-1 из Британии Ландо Норрис. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — второй.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 июля 2026
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:11
-
16:55
-
16:15
-
16:01
-
15:07
-
15:00
-
14:50
-
14:10
-
13:49
-
13:39
-
13:26
-
12:48
-
12:08
-
11:45
-
11:32
-
10:39
-
10:29
-
10:00
-
09:54
-
09:46
-
00:41
-
00:33
- 25 июля 2026
-
23:37
-
23:00
-
22:44
-
21:44
-
21:04
-
20:33
-
20:31
-
20:20
-
20:07
-
19:59