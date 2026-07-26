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Льюис Хэмилтон получил пятисекундный штраф в гонке Гран-при Венгрии

Льюис Хэмилтон получил пятисекундный штраф в гонке Гран-при Венгрии
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41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», получил пятисекундный штраф в гонке 11-го этапа Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

Хэмилтон превысил скорость на пит-лейне во время заезда на пит-стоп в режиме виртуальной машины безопасности, когда австралиец Оскар Пиастри («Макларен») остановился на обочине трассы из-за проблем с коробкой передач.

На момент публикации новости лидером гонки является действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен»). На второй позиции находится четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Андреа Кими Антонелли — третий.

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