Льюис Хэмилтон получил пятисекундный штраф в гонке Гран-при Венгрии

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», получил пятисекундный штраф в гонке 11-го этапа Гран-при Венгрии.

Хэмилтон превысил скорость на пит-лейне во время заезда на пит-стоп в режиме виртуальной машины безопасности, когда австралиец Оскар Пиастри («Макларен») остановился на обочине трассы из-за проблем с коробкой передач.

На момент публикации новости лидером гонки является действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен»). На второй позиции находится четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Андреа Кими Антонелли — третий.