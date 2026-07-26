Льюис Хэмилтон получил пятисекундный штраф в гонке Гран-при Венгрии
Поделиться
41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», получил пятисекундный штраф в гонке 11-го этапа Гран-при Венгрии.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728
Хэмилтон превысил скорость на пит-лейне во время заезда на пит-стоп в режиме виртуальной машины безопасности, когда австралиец Оскар Пиастри («Макларен») остановился на обочине трассы из-за проблем с коробкой передач.
На момент публикации новости лидером гонки является действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен»). На второй позиции находится четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Андреа Кими Антонелли — третий.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 июля 2026
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:11
-
16:55
-
16:15
-
16:01
-
15:07
-
15:00
-
14:50
-
14:10
-
13:49
-
13:39
-
13:26
-
12:48
-
12:08
-
11:45
-
11:32
-
10:39
-
10:29
-
10:00
-
09:54
-
09:46
-
00:41
-
00:33
- 25 июля 2026
-
23:37
-
23:00
-
22:44
-
21:44
-
21:04
-
20:33
-
20:31
-
20:20
-
20:07
-
19:59