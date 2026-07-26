«Получаю штрафы как сумасшедший». Хэмилтон — о наказании на ГП Венгрии

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», отреагировал на пятисекундный штраф во время гонки 11-го этапа сезона-2026 Гран-при Венгрии, который он получил за превышение скорости на пит-лейне.

— И мы получили второй штраф за превышение скорости на въезде на пит-лейн.

— Эй, я получаю штрафы как сумасшедший, — сказал Хэмилтон по радио во время гонки.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Результаты гонки (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 70 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +15.080.

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +18.728.

4. Шарль Леклер («Феррари») +23.840.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.540

6. Исак Хаджар («Ред Булл») +55.488.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +57.503.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.