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«Получаю штрафы как сумасшедший». Хэмилтон — о наказании на ГП Венгрии

«Получаю штрафы как сумасшедший». Хэмилтон — о наказании на ГП Венгрии
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41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», отреагировал на пятисекундный штраф во время гонки 11-го этапа сезона-2026 Гран-при Венгрии, который он получил за превышение скорости на пит-лейне.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

— И мы получили второй штраф за превышение скорости на въезде на пит-лейн.
— Эй, я получаю штрафы как сумасшедший, — сказал Хэмилтон по радио во время гонки.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Результаты гонки (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 70 кругов.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +15.080.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +18.728.
4. Шарль Леклер («Феррари») +23.840.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.540
6. Исак Хаджар («Ред Булл») +55.488.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +57.503.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.

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