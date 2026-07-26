«Получаю штрафы как сумасшедший». Хэмилтон — о наказании на ГП Венгрии

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», отреагировал на пятисекундный штраф во время гонки 11-го этапа сезона-2026 Гран-при Венгрии, который он получил за превышение скорости на пит-лейне.
— И мы получили второй штраф за превышение скорости на въезде на пит-лейн.
— Эй, я получаю штрафы как сумасшедший, — сказал Хэмилтон по радио во время гонки.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Результаты гонки (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 70 кругов.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +15.080.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +18.728.
4. Шарль Леклер («Феррари») +23.840.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.540
6. Исак Хаджар («Ред Булл») +55.488.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +57.503.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.