«Атаковал как бешеный». Норрис — о победе на Гран-при Венгрии Формулы-1

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») отреагировал на свою победу на Гран-при Венгрии.

«Если честно, не знаю, что произошло на первом круге. У меня постоянно скользила задняя ось, было три или четыре мощных срыва — просто ужас. Оскар отлично справился, подрезав меня и обогнав. Думаю, слишком широко выехал на грязную часть трассы, на этом наша дуэль закончилась. Но я продолжал атаковать как бешеный, пытаясь спровоцировать его на ошибку или добиться ещё чего-нибудь. Сегодня у меня был, наверное, самый высокий темп, какой только мог быть.

Машиной было очень приятно управлять, чувствовал себя очень уверенно, так что гонка получилась замечательной. Отыграться и вернуться на вершину очень приятно. Темп был настолько хорош, что я мог увеличивать отрезки. Очень рад снова увидеть цифру один.

Надеюсь, мы сможем вновь выиграть в этом году. Учитывая, как здорово мы выступили сегодня, я определённо в это верю. Конечно, будут моменты, когда у нас возникнут проблемы, но будут и гонки, в которых будем смотреться даже сильнее. Мы знали, что эта трасса нам подойдёт — это, возможно, моя лучшая трасса во всём календаре. Я знал, что успех придёт. Все в команде вложили много сил, чтобы построить машину, способную выиграть гонку. Рад, что выиграл её для них», — сказал Норрис после гонки.