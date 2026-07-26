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«Атаковал как бешеный». Норрис — о победе на Гран-при Венгрии Формулы-1

«Атаковал как бешеный». Норрис — о победе на Гран-при Венгрии Формулы-1
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Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») отреагировал на свою победу на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Если честно, не знаю, что произошло на первом круге. У меня постоянно скользила задняя ось, было три или четыре мощных срыва — просто ужас. Оскар отлично справился, подрезав меня и обогнав. Думаю, слишком широко выехал на грязную часть трассы, на этом наша дуэль закончилась. Но я продолжал атаковать как бешеный, пытаясь спровоцировать его на ошибку или добиться ещё чего-нибудь. Сегодня у меня был, наверное, самый высокий темп, какой только мог быть.

Машиной было очень приятно управлять, чувствовал себя очень уверенно, так что гонка получилась замечательной. Отыграться и вернуться на вершину очень приятно. Темп был настолько хорош, что я мог увеличивать отрезки. Очень рад снова увидеть цифру один.

Надеюсь, мы сможем вновь выиграть в этом году. Учитывая, как здорово мы выступили сегодня, я определённо в это верю. Конечно, будут моменты, когда у нас возникнут проблемы, но будут и гонки, в которых будем смотреться даже сильнее. Мы знали, что эта трасса нам подойдёт — это, возможно, моя лучшая трасса во всём календаре. Я знал, что успех придёт. Все в команде вложили много сил, чтобы построить машину, способную выиграть гонку. Рад, что выиграл её для них», — сказал Норрис после гонки.

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