«Не ожидал попасть на подиум». Ферстаппен — о втором месте на Гран-при Венгрии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») прокомментировал финиш на втором месте на 11-м этапе сезона-2026 Гран-при Венгрии.

«Не ожидал попасть сегодня на подиум, но мы упорно работали ради этого. Старт получился неплохим, а после первых пит-стопов я смог контратаковать Льюиса [Хэмилтона] на торможении перед первым поворотом. Увидел возможность, это был единственный шанс, так что я пошёл в атаку. Тормоза работали отлично, всё было под контролем. После этого оставалось лишь беречь шины и правильно сработать в плане стратегии. Очень доволен вторым местом», — сказал Ферстаппен после гонки.