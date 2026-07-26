15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не ожидал попасть на подиум». Ферстаппен — о втором месте на Гран-при Венгрии

«Не ожидал попасть на подиум». Ферстаппен — о втором месте на Гран-при Венгрии
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») прокомментировал финиш на втором месте на 11-м этапе сезона-2026 Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Не ожидал попасть сегодня на подиум, но мы упорно работали ради этого. Старт получился неплохим, а после первых пит-стопов я смог контратаковать Льюиса [Хэмилтона] на торможении перед первым поворотом. Увидел возможность, это был единственный шанс, так что я пошёл в атаку. Тормоза работали отлично, всё было под контролем. После этого оставалось лишь беречь шины и правильно сработать в плане стратегии. Очень доволен вторым местом», — сказал Ферстаппен после гонки.

Материалы по теме
«Атаковал как бешеный». Норрис — о победе на Гран-при Венгрии Формулы-1
«Получаю штрафы как сумасшедший». Хэмилтон — о наказании на ГП Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android