«Лучший способ уйти на перерыв». Антонелли — о лидерстве в Ф-1 после ГП Венгрии

Лидер сезона-2026 Формулы-1 19-летний Андреа Кими Антонелли («Мерседес») прокомментировал третье место на Гран-при Венгрии.

«Гонка была трудной, обгонять очень тяжело, так что нужно было отыгрываться за счёт стратегии. Изначально мы хотели проехать гонку с одним пит-стопом, но затем мне сказали, что шины уже на пределе, так что остановились во второй раз. Когда объявили виртуальный автомобиль безопасности, обе «Феррари» заехали в боксы, знал, что удержать их будет трудно — ведь я был на «харде», а они — на «софте». Но, к счастью, у нас получилось.

Конечно, доволен положением в чемпионате — это лучший способ уйти на летний перерыв. Сегодня мы минимизировали потери и должны продолжать атаковать — вторая половина сезона будет трудной. Но мы продолжим работать изо всех сил», — сказал Антонелли после гонки.