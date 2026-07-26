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Ландо Норрис вошёл в топ-30 гонщиков по победам в истории Ф-1

Ландо Норрис вошёл в топ-30 гонщиков по победам в истории Ф-1
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26-летний британский гонщик и действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», вошёл в топ-30 пилотов по победам в истории «Королевских гонок» после своего триумфа на 11-м этапе сезона-2026 Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

Для Ландо эта победа стала 12-й в истории, он теперь делит 25-28-е места с Марио Андретти, Карлосом Ройтеманном и Аланом Джонсом, у которых также по 12 побед. По 11 побед (29-31 место) у Жака Вильнёва, Фелипе Массы и Рубенса Баррикелло.

Норрис выступает в Формуле-1 с 2019 года, проведя все свои сезоны в составе «Макларена». За это время он 47 раз поднимался на подиум, 16 раз завоёвывал поул-позиции, а в 2025-м стал чемпионом.

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