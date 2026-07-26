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«Доказал, что есть приличный запас». Руководитель «Макларена» — о победе Норриса в Венгрии

«Доказал, что есть приличный запас». Руководитель «Макларена» — о победе Норриса в Венгрии
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла отреагировал на победу Ландо Норриса на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Здорово видеть, что наша машина конкурентоспособна как в квалификации, где был взят подиум, так и в гонке. Приятно осознавать, что тяжёлая работа была вознаграждена.

Ландо был в состоянии выжать каждую миллисекунду из машины, что вчера было достаточно для поул-позиции — с отрывом в 12 тысячных, но сегодня, если что, темп был ещё более обнадёживающим. Как только Ландо оказался в лидерах, доказал, что у него есть приличный запас. Так что отличные новости, но, очевидно, предстоит ещё много работы по надёжности», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

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