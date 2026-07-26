«Доказал, что есть приличный запас». Руководитель «Макларена» — о победе Норриса в Венгрии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла отреагировал на победу Ландо Норриса на Гран-при Венгрии.

«Здорово видеть, что наша машина конкурентоспособна как в квалификации, где был взят подиум, так и в гонке. Приятно осознавать, что тяжёлая работа была вознаграждена.

Ландо был в состоянии выжать каждую миллисекунду из машины, что вчера было достаточно для поул-позиции — с отрывом в 12 тысячных, но сегодня, если что, темп был ещё более обнадёживающим. Как только Ландо оказался в лидерах, доказал, что у него есть приличный запас. Так что отличные новости, но, очевидно, предстоит ещё много работы по надёжности», — приводит слова Стеллы Sky Sports.