«Доказал, что есть приличный запас». Руководитель «Макларена» — о победе Норриса в Венгрии
Поделиться
Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла отреагировал на победу Ландо Норриса на Гран-при Венгрии.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728
«Здорово видеть, что наша машина конкурентоспособна как в квалификации, где был взят подиум, так и в гонке. Приятно осознавать, что тяжёлая работа была вознаграждена.
Ландо был в состоянии выжать каждую миллисекунду из машины, что вчера было достаточно для поул-позиции — с отрывом в 12 тысячных, но сегодня, если что, темп был ещё более обнадёживающим. Как только Ландо оказался в лидерах, доказал, что у него есть приличный запас. Так что отличные новости, но, очевидно, предстоит ещё много работы по надёжности», — приводит слова Стеллы Sky Sports.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 июля 2026
-
19:23
-
18:58
-
18:54
-
18:31
-
18:25
-
18:21
-
18:17
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:11
-
16:55
-
16:15
-
16:01
-
15:07
-
15:00
-
14:50
-
14:10
-
13:49
-
13:39
-
13:26
-
12:48
-
12:08
-
11:45
-
11:32
-
10:39
-
10:29
-
10:00
-
09:54
-
09:46
-
00:41
-
00:33