Брандл — о титульных шансах Норриса: год назад также говорили о Ферстаппене

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл ответил, есть ли шансы у действующего чемпиона «Королевских гонок» Ландо Норриса, представляющего команду «Макларен», побороться за титул в 2026 году после триумфа на Гран-при Венгрии.

«Потерял ли Норрис шансы на титул? Не совсем, нет. Впереди ещё много очков. Это сложная задача, но мы говорили то же самое о Максе Ферстаппене в прошлом году на этом же самом этапе, он почти выиграл чемпионат», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Результаты гонки (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 70 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +15.080.

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +18.728.

4. Шарль Леклер («Феррари») +23.840.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.540

6. Исак Хаджар («Ред Булл») +55.488.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +57.503.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.