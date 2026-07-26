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Брандл — о титульных шансах Норриса: год назад также говорили о Ферстаппене

Брандл — о титульных шансах Норриса: год назад также говорили о Ферстаппене
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл ответил, есть ли шансы у действующего чемпиона «Королевских гонок» Ландо Норриса, представляющего команду «Макларен», побороться за титул в 2026 году после триумфа на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Потерял ли Норрис шансы на титул? Не совсем, нет. Впереди ещё много очков. Это сложная задача, но мы говорили то же самое о Максе Ферстаппене в прошлом году на этом же самом этапе, он почти выиграл чемпионат», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Результаты гонки (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 70 кругов.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +15.080.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +18.728.
4. Шарль Леклер («Феррари») +23.840.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.540
6. Исак Хаджар («Ред Булл») +55.488.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +57.503.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.

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