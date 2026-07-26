«Как, *****, закончили вторыми?» Ферстаппен эмоционально отреагировал на подиум в Венгрии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», эмоционально по радио отреагировал на второе место в гонке 11-го этапа сезона-2026 Гран-при Венгрии.

«Как мы, *****, закончили вторыми сегодня? Невероятно! Отличный результат. Было довольно тяжело», — сказал Ферстаппен.

Нидерландец занял в квалификации шестое место, но гонку начинал четвёртым из-за штрафов у Льюиса Хэмилтона («Феррари») и Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — оба потеряли по три позиции. Под виртуальной машиной безопасности из-за схода Оскара Пиастри («Макларен») в «Ред Булл» приняли решение не проводить Максу пит-стоп, оставив его на изношенном «софте». В результате он смог сохранить второе место.