«Как, *****, закончили вторыми?» Ферстаппен эмоционально отреагировал на подиум в Венгрии
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28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», эмоционально по радио отреагировал на второе место в гонке 11-го этапа сезона-2026 Гран-при Венгрии.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728
«Как мы, *****, закончили вторыми сегодня? Невероятно! Отличный результат. Было довольно тяжело», — сказал Ферстаппен.
Нидерландец занял в квалификации шестое место, но гонку начинал четвёртым из-за штрафов у Льюиса Хэмилтона («Феррари») и Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — оба потеряли по три позиции. Под виртуальной машиной безопасности из-за схода Оскара Пиастри («Макларен») в «Ред Булл» приняли решение не проводить Максу пит-стоп, оставив его на изношенном «софте». В результате он смог сохранить второе место.
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