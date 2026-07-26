15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Как, *****, закончили вторыми?» Ферстаппен эмоционально отреагировал на подиум в Венгрии

«Как, *****, закончили вторыми?» Ферстаппен эмоционально отреагировал на подиум в Венгрии
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», эмоционально по радио отреагировал на второе место в гонке 11-го этапа сезона-2026 Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Как мы, *****, закончили вторыми сегодня? Невероятно! Отличный результат. Было довольно тяжело», — сказал Ферстаппен.

Нидерландец занял в квалификации шестое место, но гонку начинал четвёртым из-за штрафов у Льюиса Хэмилтона («Феррари») и Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — оба потеряли по три позиции. Под виртуальной машиной безопасности из-за схода Оскара Пиастри («Макларен») в «Ред Булл» приняли решение не проводить Максу пит-стоп, оставив его на изношенном «софте». В результате он смог сохранить второе место.

Материалы по теме
«Не ожидал попасть на подиум». Ферстаппен — о втором месте на Гран-при Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android