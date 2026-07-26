Хэмилтон получил штраф за превышение на 0,1 км/ч на пит-лейне в Венгрии

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) опубликовали документ, описывающий штраф Льюиса Хэмилтона («Феррари») на Гран-при Венгрии, согласно которому он превысил скорость на пит-лейне на 0,1 км/ч.

Льюис, получивший пятисекундный штраф, финишировал четвёртым, но так как он получил наказание уже после своего пит-стопа, к его времени прибавили пять секунд, Хэмилтон стал пятым, пропустив вперёд своего напарника Шарля Леклера.

Победу в гонке одержал действующий чемпион Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен». Вторым финишировал четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Третий — лидер сезона Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).