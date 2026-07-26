15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон получил штраф за превышение на 0,1 км/ч на пит-лейне в Венгрии

Хэмилтон получил штраф за превышение на 0,1 км/ч на пит-лейне в Венгрии
Комментарии

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) опубликовали документ, описывающий штраф Льюиса Хэмилтона («Феррари») на Гран-при Венгрии, согласно которому он превысил скорость на пит-лейне на 0,1 км/ч.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

Льюис, получивший пятисекундный штраф, финишировал четвёртым, но так как он получил наказание уже после своего пит-стопа, к его времени прибавили пять секунд, Хэмилтон стал пятым, пропустив вперёд своего напарника Шарля Леклера.

Победу в гонке одержал действующий чемпион Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен». Вторым финишировал четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Третий — лидер сезона Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

Материалы по теме
«Как, *****, закончили вторыми?» Ферстаппен эмоционально отреагировал на подиум в Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android