Общий зачёт Формулы-1: Антонелли оторвался от Хэмилтона на 50 очков

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли ещё немного упрочил лидерство в общем зачёте по итогам Гран-при Венгрии Формулы-1. Льюиса Хэмилтона итальянец теперь опережает на 50 очков, а Джорджа Расселла — на 59. Четвёртое и пятое места по-прежнему занимают Шарль Леклер и Ландо Норрис, а Макс Ферстаппен опередил Оскара Пиастри и поднялся на шестую позицию.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 219 очков.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 169.
3. Джордж Расселл («Мерседес») — 160.
4. Шарль Леклер («Феррари») — 138.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 128.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 109.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 92.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 68.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 43.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 42.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 23.
12. Франко Колапинто («Альпин») — 19.
13. Оливер Берман («Хаас») — 18.
14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.
16. Алекс Албон («Уильямс») — 5.
17. Эстебан Окон («Хаас») — 3.
18. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 2.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
21. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
22. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
В Кубке конструкторов «Феррари» отыграла у «Мерседеса» один балл, и теперь лидеров командного зачёта разделяют 72 очка. Следом по-прежнему идут «Макларен» и «Ред Булл», а «Рейсинг Буллз» выходит на пятое место и на пять очков опережает «Альпин». Кроме того, «Ауди», опередив «Уильямс», вышла на восьмую позицию.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 379 очков.
2. «Феррари» — 307.
3. «Макларен» — 220.
4. «Ред Булл» — 177.
5. «Рейсинг Буллз» — 66.
6. «Альпин» — 61.
7. «Хаас» — 21.
8. «Ауди» — 12.
9. «Уильямс» — 11.
10. «Астон Мартин» — 1.
11. «Кадиллак» — 0.