Расселл объяснил неудачный старт на Гран-при Венгрии

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») прокомментировал неудачный старт на Гран-при Венгрии, где сразу же откатился на 20-е место.

«Ужасный старт — это мягко сказано. К сожалению, я ничего не мог сделать. Что-то произошло. Меня немного утешает, что темп был сильным. Команда сказала, что он был на уровне с остальными, так что нет худа без добра. На старте ждал нажатия на газ, а затем внезапно двигатель начал вести себя странно, обороты то подскакивали, то падали.

Добавьте это к списку того, что случилось в первой половине года, молитесь, чтобы во второй половине всё успокоилось», — приводит слова Расселла Sky Sports.