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Расселл объяснил неудачный старт на Гран-при Венгрии

Расселл объяснил неудачный старт на Гран-при Венгрии
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») прокомментировал неудачный старт на Гран-при Венгрии, где сразу же откатился на 20-е место.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Ужасный старт — это мягко сказано. К сожалению, я ничего не мог сделать. Что-то произошло. Меня немного утешает, что темп был сильным. Команда сказала, что он был на уровне с остальными, так что нет худа без добра. На старте ждал нажатия на газ, а затем внезапно двигатель начал вести себя странно, обороты то подскакивали, то падали.

Добавьте это к списку того, что случилось в первой половине года, молитесь, чтобы во второй половине всё успокоилось», — приводит слова Расселла Sky Sports.

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