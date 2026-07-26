«Недоволен тем, как всё идёт». Расселл — о проблемах в сезоне-2026

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») прокомментировал неудачную первую половину в сезоне-2026.

«Сохраняю позитив. Я прошёл через разочарование из-за всего, что произошло в первой половине года. В какой-то момент нужно взять себя в руки и принять, что многое вне вашего контроля может работать против вас. Есть вещи, которые могу контролировать, и мне нужно делать их лучше. Продолжу работать над этим, но, конечно, я недоволен тем, как всё идёт, однако буду сохранять позитив и продолжать бороться», — приводит слова Расселла Sky Sports.

После 11 этапов Расселл занимает третье место в личном зачёте (160 очков). Его напарник Андреа Кими Антонелли — первый (219).