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«Недоволен тем, как всё идёт». Расселл — о проблемах в сезоне-2026

«Недоволен тем, как всё идёт». Расселл — о проблемах в сезоне-2026
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») прокомментировал неудачную первую половину в сезоне-2026.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Сохраняю позитив. Я прошёл через разочарование из-за всего, что произошло в первой половине года. В какой-то момент нужно взять себя в руки и принять, что многое вне вашего контроля может работать против вас. Есть вещи, которые могу контролировать, и мне нужно делать их лучше. Продолжу работать над этим, но, конечно, я недоволен тем, как всё идёт, однако буду сохранять позитив и продолжать бороться», — приводит слова Расселла Sky Sports.

После 11 этапов Расселл занимает третье место в личном зачёте (160 очков). Его напарник Андреа Кими Антонелли — первый (219).

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