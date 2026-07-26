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Пиастри — о контакте с Сайнсом: надеялся, что Норриса не позовут на пит-стоп

Пиастри — о контакте с Сайнсом: надеялся, что Норриса не позовут на пит-стоп
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри («Макларен») подвёл итоги Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Лидерство в гонке? Это определённо был лучший момент, а дальше всё пошло под откос. Многое нужно переварить. Во-первых, темп на жёстких шинах был никаким, а, во-вторых, очевидно, быть выбитым гонщиком из хвоста пелотона — это не то, что ты можешь предсказать, если думаешь о чём-то негативном. Но я ошибался. Затем, очевидно, проблема с коробкой передач, так что день был не из лёгких.

Карлос [Сайнс] врезался в меня, и в тот момент я надеялся, что они, возможно, не позовут Ландо [Норриса] на пит-стоп из-за этого инцидента, чтобы, по крайней мере, дать мне шанс остаться в лидерах, но думаю, это не очень разумно. Я просто был очень расстроен в тот момент из-за того, что произошло. Полагаю, время моего пит-стопа было правильным, мы хотели опередить Льюиса, это было необходимо», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

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