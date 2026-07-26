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Тото Вольф прокомментировал проблему Расселла, возникшую на старте ГП Венгрии

Тото Вольф прокомментировал проблему Расселла, возникшую на старте ГП Венгрии
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал проблему Джорджа Расселла на старте Гран-при Венгрии, когда тот откатился на 20-е место.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

— Что случилось с Джорджем? Он всё ещё в борьбе за титул? Впереди долгий путь?
— Долгий путь, абсолютно. Долгий путь. Но нам нужно выяснить, в чём дело. Мы снова допустили ошибку, испортив старт Джорджа. Это просто неприемлемо и недостаточно хорошо с нашей стороны. Было слишком много подачи газа, которую он не давал. Так что да, нам нужно взять это под контроль, — сказал Вольф в эфире Sky Sports.

Победу в гонке одержал действующий чемпион Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен». Вторым финишировал четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Третий — лидер сезона Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

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