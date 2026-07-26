Тото Вольф прокомментировал проблему Расселла, возникшую на старте ГП Венгрии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал проблему Джорджа Расселла на старте Гран-при Венгрии, когда тот откатился на 20-е место.
— Что случилось с Джорджем? Он всё ещё в борьбе за титул? Впереди долгий путь?
— Долгий путь, абсолютно. Долгий путь. Но нам нужно выяснить, в чём дело. Мы снова допустили ошибку, испортив старт Джорджа. Это просто неприемлемо и недостаточно хорошо с нашей стороны. Было слишком много подачи газа, которую он не давал. Так что да, нам нужно взять это под контроль, — сказал Вольф в эфире Sky Sports.
Победу в гонке одержал действующий чемпион Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен». Вторым финишировал четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Третий — лидер сезона Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
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