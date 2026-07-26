Проблемы с круговыми пилотами на ГП Венгрии возникли из-за сбоя в системе синих флагов

Во время гонки 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Венгрии возник сбой в системе синих флагов, из-за чего возникли проблемы с круговыми пилотами. Отказ системы вынудил дирекцию гонки вернуться к «старомодному» использованию синих флагов на «Хунгароринге».

«У нас не было никакой обратной связи на приборной панели, на машинах. Так что у нас были только панели синих флагов, но без наших номеров. Например, я боролся с Исаком [Хаджаром] на выезде с пит-лейна, но отставал на круг и не знал этого. Так что не пропускал его три поворота. Но к тому времени, как инженеры сказали мне: «Ну, ты вообще-то не гоняешься с ним», я этого не осознавал, потому что синий флаг мигает весь круг. Так что да, это не совсем понятно», — приводит слова Эстебана Окона («Хаас») Motorsport.

По этой причине также получил свой штраф напарник Окона Оливер Берман из-за непропуска Хаджара, а Карлос Сайнс («Уильямс») сражался с Оскаром Пиастри («Макларен»).