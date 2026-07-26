«Обычный гоночный инцидент». Сайнс — о контакте с Пиастри на ГП Венгрии

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс («Уильямс») прокомментировал контакт с Оскаром Пиастри («Макларен») на Гран-при Венгрии, когда он, отставая на круг, вытеснил австралийца за пределы трассы.

«У нас не было синих огней на рулевом колесе, которые в обычной ситуации, когда мы ведём такую борьбу, где боремся за позицию, помогают нам понять, отстаём ли мы на круг или нет. Так что на этом этапе я понятия не имел, что меня собираются обогнать на круг. Кроме того, да, у меня была большая борьба с Фернандо [Алонсо], я пытался провести андеркат, не ожидал, что Оскар будет там.

И даже если он был там, он был в мёртвой зоне под таким углом, так что, честно говоря, с моей стороны было невозможно избежать этого. Поэтому лучшая связь помогла бы, но в то же время это гоночный инцидент, который иногда случается», — приводит слова Сайнса RacingNews365.