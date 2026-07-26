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«Обычный гоночный инцидент». Сайнс — о контакте с Пиастри на ГП Венгрии

«Обычный гоночный инцидент». Сайнс — о контакте с Пиастри на ГП Венгрии
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Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс («Уильямс») прокомментировал контакт с Оскаром Пиастри («Макларен») на Гран-при Венгрии, когда он, отставая на круг, вытеснил австралийца за пределы трассы.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«У нас не было синих огней на рулевом колесе, которые в обычной ситуации, когда мы ведём такую борьбу, где боремся за позицию, помогают нам понять, отстаём ли мы на круг или нет. Так что на этом этапе я понятия не имел, что меня собираются обогнать на круг. Кроме того, да, у меня была большая борьба с Фернандо [Алонсо], я пытался провести андеркат, не ожидал, что Оскар будет там.

И даже если он был там, он был в мёртвой зоне под таким углом, так что, честно говоря, с моей стороны было невозможно избежать этого. Поэтому лучшая связь помогла бы, но в то же время это гоночный инцидент, который иногда случается», — приводит слова Сайнса RacingNews365.

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