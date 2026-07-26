Сайнс — о проблемах с синими флагами: в прошлом году пелотон укладывался в 0,5 секунды

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс («Уильямс») заявил, что проблем с круговыми на Гран-при в Венгрии не возникло бы, если бы технический регламент нового сезона не создал такой разницы между коллективами.

«Что-то было не так в системе синих флагов, и сегодняшний день выдался очень трудным для их контроля. Существуют очень чёткие правила относительно этого. Если бы мы не были такими медленными, синих флагов было бы не так много, так что мы знаем, в чём решение. В прошлом году синих флагов почти не было, потому что весь пелотон укладывался в 0,5 секунды, а в этом году нас обгоняли на круг дважды», — приводит слова Сайнса RacingNews365.