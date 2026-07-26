«Позор инженеров-Телепузиков». Вольф раскритиковал команды Ф-1 из-за круговых гонщиков

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф раскритиковал гоночных инженеров других коллективов за хаос с круговыми гонщиками на Гран-при Венгрии.

— Тото, в борьбе за титулы в случае тяжёлой гонки минимизация урона в виде попадания на подиум очень важна?

— Да, определённо. Думаю, с пятницы у нас всё шло не очень хорошо. А вчера с повреждением на машине Джорджа [Расселла], штрафом, который получил Кими, третье и шестое места — это хорошее достижение. Тем не менее это не то место, где мы должны быть.

Знаешь, затем система маршаллинга не работала, и круговые защищались в борьбе Льюиса [Хэмилтона] и Кими [Антонелли] — это просто позор со стороны некоторых инженеров-Телепузиков, которые сидят на пит-уолле этих команд, не сообщая гонщикам, что происходит позади.

Так что в целом я просто недоволен всей ситуацией. Но когда успокоюсь, мы увидим солидный отрыв в личном зачёте, с которым уходим на летний перерыв, хороший отрыв в Кубке конструкторов. И это заслуга быстрой машины, отличной команды, временами невезучей, как с VSC сегодня, но также недостаточно хорошей в плане надёжности, — сказал Вольф в эфире Sky Sports.