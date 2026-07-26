15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Позор инженеров-Телепузиков». Вольф раскритиковал команды Ф-1 из-за круговых гонщиков

«Позор инженеров-Телепузиков». Вольф раскритиковал команды Ф-1 из-за круговых гонщиков
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф раскритиковал гоночных инженеров других коллективов за хаос с круговыми гонщиками на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

— Тото, в борьбе за титулы в случае тяжёлой гонки минимизация урона в виде попадания на подиум очень важна?
— Да, определённо. Думаю, с пятницы у нас всё шло не очень хорошо. А вчера с повреждением на машине Джорджа [Расселла], штрафом, который получил Кими, третье и шестое места — это хорошее достижение. Тем не менее это не то место, где мы должны быть.

Знаешь, затем система маршаллинга не работала, и круговые защищались в борьбе Льюиса [Хэмилтона] и Кими [Антонелли] — это просто позор со стороны некоторых инженеров-Телепузиков, которые сидят на пит-уолле этих команд, не сообщая гонщикам, что происходит позади.

Так что в целом я просто недоволен всей ситуацией. Но когда успокоюсь, мы увидим солидный отрыв в личном зачёте, с которым уходим на летний перерыв, хороший отрыв в Кубке конструкторов. И это заслуга быстрой машины, отличной команды, временами невезучей, как с VSC сегодня, но также недостаточно хорошей в плане надёжности, — сказал Вольф в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
Проблемы с круговыми пилотами на ГП Венгрии возникли из-за сбоя в системе синих флагов
Сайнс — о проблемах с синими флагами: в прошлом году пелотон укладывался в 0,5 секунды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android