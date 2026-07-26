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Хэмилтон раскритиковал «Феррари» за лишний пит-стоп на Гран-при Венгрии

Хэмилтон раскритиковал «Феррари» за лишний пит-стоп на Гран-при Венгрии
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») раскритиковал решение команды провести пит-стоп под виртуальной машиной безопасности на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Да, определённо не думаю, что нам стоило заезжать в боксы [под машиной виртуальной безопасности]. Но приказ поступил буквально перед въездом на пит-лейн, у меня не было времени спорить, в такие моменты ты должен доверять принятому решению.

Оглядываясь назад, могу сказать, что мои шины были в полном порядке. Я, вероятно, проиграл бы Максу [Ферстаппену], но думаю, что мог бы сохранить как минимум третье место. А затем это решение открыло дверь для штрафа, который в итоге получил», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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