Хэмилтон раскритиковал «Феррари» за лишний пит-стоп на Гран-при Венгрии
Поделиться
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») раскритиковал решение команды провести пит-стоп под виртуальной машиной безопасности на Гран-при Венгрии.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728
«Да, определённо не думаю, что нам стоило заезжать в боксы [под машиной виртуальной безопасности]. Но приказ поступил буквально перед въездом на пит-лейн, у меня не было времени спорить, в такие моменты ты должен доверять принятому решению.
Оглядываясь назад, могу сказать, что мои шины были в полном порядке. Я, вероятно, проиграл бы Максу [Ферстаппену], но думаю, что мог бы сохранить как минимум третье место. А затем это решение открыло дверь для штрафа, который в итоге получил», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 июля 2026
-
22:18
-
21:32
-
21:08
-
20:38
-
20:28
-
20:13
-
19:50
-
19:38
-
19:35
-
19:23
-
18:58
-
18:54
-
18:31
-
18:25
-
18:21
-
18:17
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:11
-
16:55
-
16:15
-
16:01
-
15:07
-
15:00
-
14:50
-
14:10
-
13:49
-
13:39
-
13:26
-
12:48
-
12:08