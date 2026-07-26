Хэмилтон раскритиковал «Феррари» за лишний пит-стоп на Гран-при Венгрии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») раскритиковал решение команды провести пит-стоп под виртуальной машиной безопасности на Гран-при Венгрии.

«Да, определённо не думаю, что нам стоило заезжать в боксы [под машиной виртуальной безопасности]. Но приказ поступил буквально перед въездом на пит-лейн, у меня не было времени спорить, в такие моменты ты должен доверять принятому решению.

Оглядываясь назад, могу сказать, что мои шины были в полном порядке. Я, вероятно, проиграл бы Максу [Ферстаппену], но думаю, что мог бы сохранить как минимум третье место. А затем это решение открыло дверь для штрафа, который в итоге получил», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.