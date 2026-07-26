«Совершили слишком много ошибок». Вассёр — о «Феррари» на Гран-при Венгрии

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги Гран-при Венгрии.

«Трудно по-настоящему понять наш темп, так как свободные тренировки имеют решающее значение. Однако я согласен, что это было не лучшее воскресенье: когда вы добиваетесь двух лучших времён в пятницу, ожидаете гораздо лучшего, чем финиш на четвёртом и пятом местах. Кроме того, мы совершили сегодня слишком много ошибок. Это началось прямо со старта, затем со штрафом, а затем с обгоном Макса [Ферстаппена]. Каждый раз, когда мы заезжали на пит-стоп, то теряли позицию — не хватало пары десятых, секунды, пары секунд. Всё пошло не так, нам определённо нужно улучшаться.

Мы не использовали средние шины, так что я не могу их комментировать. Однако это правда, что всех удивил конец гонки. Думаю, Макс проехал около 37 кругов на «софте», тогда как мы ожидали, что они прослужат вдвое меньше. С жёсткими шинами было гораздо труднее работать, но мы обнаружили это слишком поздно. Потому что мы пытались сделать андеркат, и это в какой-то момент работало, но мы уже не могли среагировать. Это стало сюрпризом для всех. Мы поняли примерно за 20 кругов до финиша, что мягкие шины не так уж плохи, учитывая отрезок Макса. Поэтому мы решили использовать мягкие шины, так как у нас были самые изношенные жёсткие шины на стартовой решётке. Из-за плохого старта мы попытались сделать андеркат, поставив шины очень рано, что вынуждает вас принимать решения раньше всех. Если бы я мог повторить это сегодня, я бы принял то же решение, чтобы попытаться выжать максимум из этих мягких шин.

Если бы мне пришлось подвести итог сегодняшней гонке, нашей главной областью для улучшения было бы исполнение. До сих пор это было одной из наших сильных сторон с начала сезона. Мы также знаем, что нам нужно прогрессировать в двигателе, и мы это сделаем, хотя ситуация с ним гораздо выше, чем с шасси. Самое важное — сохранять наш темп развития. Я бы, очевидно, предпочёл финишировать первым и вторым. Всегда лучше уходить на каникулы с хорошим результатом», — приводит слова Вассёра Auto Hеbdo.