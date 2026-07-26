15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Нико Хюлькенберг отреагировал на первые очки в сезоне-2026

Нико Хюлькенберг отреагировал на первые очки в сезоне-2026
Комментарии

Немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг («Ауди») прокомментировал первые очки в сезоне-2026 после финиша девятым на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Это отличное чувство — наконец-то набрать первые очки в сезоне. В этом году было несколько гонок, где у нас был темп для набора очков, но по разным причинам всё не складывалось. Мы всегда знали, что потенциал есть, так что очень приятно наконец собрать всё воедино на протяжении уикенда и получить вознаграждение.

Мы выжали максимум из того, что у нас было в квалификации вчера, подкрепили это сильной гонкой сегодня. Все отлично отработали весь уикенд, приятно уходить на летний перерыв с очками в активе. Мы воспользуемся возможностью перезагрузиться, пересмотреть всё, чему мы научились за первую часть сезона, вернуться готовыми развить этот успех в Зандворте», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.

Материалы по теме
Сайнс — о проблемах с синими флагами: в прошлом году пелотон укладывался в 0,5 секунды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android