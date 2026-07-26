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Стелла ответил, может ли Пиастри быть недовольным «Маклареном» в Венгрии

Стелла ответил, может ли Пиастри быть недовольным «Маклареном» в Венгрии
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о борьбе между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Думаю, сегодня была отличная гонка. Было здорово видеть, как Ландо и Оскар борются за позицию на старте. Это честно, именно так и поступают наши гонщики. Затем у Оскара был свой шанс выйти в лидеры и посмотреть, какой темп у него мог быть. Ход гонки сложился так, что с Оскаром мы контролировали темп Хэмилтона, а затем возникла ситуация с гонщиками, отстающими на круг.

Ландо был очень быстр, когда оказался в лидерах, и использовал этот темп и тот факт, что у Оскара возникла проблема. Это гонки. Мы «Макларен», сегодня была отличная гонка.

Есть ли у Оскара причины обижаться на команду? Полагаю, Оскар уже это сделал. Ему достаточно взглянуть на телеметрию гонки, увидеть, что Ландо выиграл время благодаря своему темпу, а потеря части времени из-за гонщиков, отстающих на круг, — просто неудачная ситуация. Так что это гонки. Это была честная борьба. Хорошая борьба, которую мы видели в прошлом году. Я должен ещё раз поблагодарить Ландо и Оскара за их поддержку команды. У нас два отличных гонщика, надеюсь, будем бороться за эти позиции до конца сезона», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

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