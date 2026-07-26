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«Боролся с Алонсо словно за титул». Пиастри раскритиковал Сайнса за контакт на ГП Венгрии

«Боролся с Алонсо словно за титул». Пиастри раскритиковал Сайнса за контакт на ГП Венгрии
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Гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри («Макларен») раскритиковал Карлоса Сайнса («Уильямс») за контакт на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Да, я знал, что были проблемы с синими флагами, но на всех постах маршалов были синие флаги. Я был прямо за ним. Не мог поверить в то, что произошло. Мне всё равно, видел он меня или нет. Тот факт, что он не видел, никто ему не сказал, отсутствие полной осведомлённости — это неприемлемо.

Он боролся с Фернандо [Алонсо] за последнее место, словно это была борьба за титул. Это стоило мне лидерства в гонке. Сайнс очень критичен к другим. Но другие пилоты уже критиковали его за то, что он раздражает своими действиями на трассе. Когда делаешь что-то подобное, думаю, тебе стоит заметить что-то в своём глазу, а не у чужих», — приводит слова Пиастри Motorsport.

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