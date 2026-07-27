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Хэмилтон: в эти выходные мы должны были победить

Хэмилтон: в эти выходные мы должны были победить
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41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», заявил, что итальянский коллектив обладал болидом, который должен был позволить им победить на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Мы уступили вторую позицию на трассе, и я не понял, почему. В течение сезона был хороший прогресс, но считаю, что в эти выходные и я, и Шарль [Леклер] знали, что у нас есть машина, которая должна была привести нас в тройку лучших, а мы финишировали четвёртым и пятым. Так что это не было идеальным исполнением. Упущенная возможность для команды? С точки зрения результата — определённо. В эти выходные мы должны были победить», — приводит слова Хэмилтона FormulaPassion.

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