Хэмилтон: в эти выходные мы должны были победить

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», заявил, что итальянский коллектив обладал болидом, который должен был позволить им победить на Гран-при Венгрии.

«Мы уступили вторую позицию на трассе, и я не понял, почему. В течение сезона был хороший прогресс, но считаю, что в эти выходные и я, и Шарль [Леклер] знали, что у нас есть машина, которая должна была привести нас в тройку лучших, а мы финишировали четвёртым и пятым. Так что это не было идеальным исполнением. Упущенная возможность для команды? С точки зрения результата — определённо. В эти выходные мы должны были победить», — приводит слова Хэмилтона FormulaPassion.