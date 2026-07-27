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Бортолето — о проблемах с круговыми: приходилось ждать, когда инженер что-то скажет

Бортолето — о проблемах с круговыми: приходилось ждать, когда инженер что-то скажет
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21-летний бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето, выступающий за команду «Ауди», отреагировал на проблемы с электронной системой оповещения для круговых пилотов во время Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Электронная система сегодня просто не работала. Я сам застрял позади [Оливера] Бермана и [Карлоса] Сайнса. Мне приходилось ждать, пока инженер мне что-то скажет. И он сказал мне только перед 11-м поворотом, что сзади приближаются [Льюис] Хэмилтон и [Андреа Кими] Антонелли. Только потом я смог пропустить их», — приводит слова Бортолето портал Motorsport-Magazin.

Бортолето закончил гонку 11-м, уступив лидерам один круг. Его напарник Нико Хюлькенберг финишировал девятым и заработал первые для себя очки в сезоне.

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