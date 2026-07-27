Пилот NASCAR Cup Series выиграл $ 1 млн, финишировав 24-м

На легендарном овале «Индианаполис Мотор Спидвей» состоялась гонка Brickyard 400 — 22-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series. Победу в заезде одержал Кори Хайм из команды 23XI Racing, принадлежащей знаменитому баскетболисту Майклу Джордану.

Гонка также стала финалом In-Season Challenge, победу в нём одержал Тодд Гиллиленд из Front Row Motorsports. Гиллиленд финишировал 24-м, однако опередил занявшего 26-е место Райана Блейни и получил приз в размере $ 1 млн.

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В борьбе за победу решающим эпизодом стал рестарт за 34 круга до финиша. Под жёлтыми флагами пелотон возглавлял Денни Хэмлин, который вместе с Джорданом владеет 23XI Racing, однако на разгоне он уступил Хайму и вынужден был отпустить газ, когда Кори заблокировал контратаку во втором повороте. Хэмлин в итоге откатился на пятое место, а в погоню за Хаймом бросились Кристофер Белл и Джоуи Логано. Хайм выдержал прессинг соперников и первым пересёк линию финиша.

Кори, который лишь в следующем году проведёт свой первый полный сезон в NASCAR Cup Series, а ранее выиграл гонку в Сан-Диего, стал первым с 1965 года пилотом, одержавшим две победы в 15 первых стартах в высшей лиге гонок сток-каров. Предыдущим пилотом был легендарный Эй-Джей Фойт.

NASCAR Cup Series. Brickyard 400 (топ-10):

1. Кори Хайм (23XI Racing / «Тойота») — 160 кругов.

2. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.2 сек.

3. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +0.9.

4. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +5.7.

5. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +6.1.

6. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +6.8.

7. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») +7.5.

8. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») +8.4.

9. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») +9.0.

10. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +10.3.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Денни Хэмлин, который увеличил отрыв от Тайлера Реддика до 84 очков. Следом располагаются Райан Блейни и Тай Гиббс, которые, как и пара лидеров, досрочно гарантировали себе места в «Чейзе», где 16 лучших пилотов регулярного сезона сразятся за чемпионский титул.

Положение в общем зачёте (топ-20):

1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 886 очков.

2. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 802.

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 766.

4. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 751.

5. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 638.

6. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 635.

7. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 623.

8. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 617.

9. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 613.

10. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 609.

11. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 583.

12. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 568.

13. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 545.

14. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 540.

15. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 537.

16. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 518.

17. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 480.

18. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») — 474.

19. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 468.

20. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 442.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Iowa Corn 350 — пройдёт 9 августа на овале «Айова Спидвей».