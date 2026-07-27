Хэмилтон прокомментировал обгон от Ферстаппена на ГП Венгрии

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», прокомментировал обгон со стороны четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена («Ред Булл») после первой волны пит-стопов на Гран-при Венгрии.

Фото: Кадр из трансляции

«Тяжёлый, действительно тяжёлый уикенд. Но так сложилось. Обгон? Ну, да… сначала я не видел его приближения», — приводит слова Хэмилтона Canal+.

Победу в гонке одержал действующий чемпион Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен». Вторым финишировал четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Третий — лидер сезона Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).