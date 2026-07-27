Хэмилтон прокомментировал обгон от Ферстаппена на ГП Венгрии
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41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», прокомментировал обгон со стороны четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена («Ред Булл») после первой волны пит-стопов на Гран-при Венгрии.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728
Фото: Кадр из трансляции
«Тяжёлый, действительно тяжёлый уикенд. Но так сложилось. Обгон? Ну, да… сначала я не видел его приближения», — приводит слова Хэмилтона Canal+.
Победу в гонке одержал действующий чемпион Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен». Вторым финишировал четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Третий — лидер сезона Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
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