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Ферстаппен — о втором месте в Венгрии: после финиша увидел повреждения на машине

Ферстаппен — о втором месте в Венгрии: после финиша увидел повреждения на машине
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») прокомментировал второе место на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«У меня всё ещё были те же проблемы в гонке, что и в квалификации, так что машина была чрезвычайно избыточно поворачиваемой, также сильно деградировала в какой-то момент. Но на старте прорыв вперёд, конечно, сделал возможным наш первый отрезок.

Мы уступили позицию из-за андерката, но затем я обогнал Льюиса, что, думаю, сделало мой второй отрезок немного более простым. Затем команда также поставила меня на мягкие шины, и сначала я подумал: «Это будет долгий отрезок до финиша», но мы справились. Я до сих пор не понимаю, как мы стали вторыми, но я думаю, что как команда мы выступили сильно.

Я вижу это как небольшое превышение ожидаемого результата, так что, думаю, это хорошая вещь, учитывая, как всё чувствовалось. Я также увидел, когда вылез из машины после финиша, что на ней были повреждения по какой-то причине. Нам не давали лёгкой жизни», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

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