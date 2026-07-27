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Сайнс объяснил, чем доволен по итогам первой половины сезона-2026

Сайнс объяснил, чем доволен по итогам первой половины сезона-2026
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Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, выступающий за команду «Уильямс», после Гран-при Венгрии заявил, что доволен своей стабильностью.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Оглядываясь на первую половину сезона, я доволен стабильностью и темпом, которые я выжимаю из машины каждые выходные, несмотря на наши трудности. И в конечном счёте у нас впереди много работы во второй половине года. Самое главное — продолжать работать вместе как команда, как мы и делаем. Мы перезагрузимся во время летнего перерыва и вернёмся более сильными!» — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.

После 11 этапов сезона у «Уильямса» 11 очков и девятое место в Кубке конструкторов.

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