Сайнс объяснил, чем доволен по итогам первой половины сезона-2026

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, выступающий за команду «Уильямс», после Гран-при Венгрии заявил, что доволен своей стабильностью.

«Оглядываясь на первую половину сезона, я доволен стабильностью и темпом, которые я выжимаю из машины каждые выходные, несмотря на наши трудности. И в конечном счёте у нас впереди много работы во второй половине года. Самое главное — продолжать работать вместе как команда, как мы и делаем. Мы перезагрузимся во время летнего перерыва и вернёмся более сильными!» — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.

После 11 этапов сезона у «Уильямса» 11 очков и девятое место в Кубке конструкторов.