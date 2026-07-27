Мекис — о Венгрии: не удалось дать Ферстаппену и Хаджару болид, на котором могли атаковать

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис подвёл итоги уикенда Гран-при Венгрии.

«Я думаю, нам так и не удалось дать Максу и Исаку машину, на которой они могли бы атаковать. Если вспомнить отзывы гонщиков из Спа или Австрии, они, вероятно, сказали бы, что машина была примерно в правильном диапазоне с точки зрения ожидаемых ощущений и того, что она позволяла им делать. В Венгрии всё было совсем не так.

Ситуация в пятницу и субботу была определённо хуже, чем в воскресенье, но даже в гонке, должен сказать, машина, вероятно, всё ещё не давала гонщикам очень хороших ощущений. Тем не менее в итоге ситуация, вероятно, сложна для всех на трассе. Справедливо будет сказать, что только Ландо [Норрис] был по-настоящему быстрее Макса, и я думаю, что всех остальных можно было бы догнать или превзойти», — приводит слова Мекиса Auto Hebdo.