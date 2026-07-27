15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мекис — о Венгрии: не удалось дать Ферстаппену и Хаджару болид, на котором могли атаковать

Мекис — о Венгрии: не удалось дать Ферстаппену и Хаджару болид, на котором могли атаковать
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис подвёл итоги уикенда Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Я думаю, нам так и не удалось дать Максу и Исаку машину, на которой они могли бы атаковать. Если вспомнить отзывы гонщиков из Спа или Австрии, они, вероятно, сказали бы, что машина была примерно в правильном диапазоне с точки зрения ожидаемых ощущений и того, что она позволяла им делать. В Венгрии всё было совсем не так.

Ситуация в пятницу и субботу была определённо хуже, чем в воскресенье, но даже в гонке, должен сказать, машина, вероятно, всё ещё не давала гонщикам очень хороших ощущений. Тем не менее в итоге ситуация, вероятно, сложна для всех на трассе. Справедливо будет сказать, что только Ландо [Норрис] был по-настоящему быстрее Макса, и я думаю, что всех остальных можно было бы догнать или превзойти», — приводит слова Мекиса Auto Hebdo.

Материалы по теме
Ферстаппен — о втором месте в Венгрии: после финиша увидел повреждения на машине
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android