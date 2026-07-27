Зак Браун прокомментировал победу Норриса и сход Пиастри на Гран-при Венгрии

Глава «Макларена» Зак Браун подвёл итоги Гран-при Венгрии, прошедшего в минувшие выходные в Модьороде.

«Победители в Венгрии! Горько-сладкий день для команды. Мегарезультат для Ландо, принёсшего нам первую победу в сезоне. И тяжёлое завершение уикенда для Оскара после великолепного выступления, сход с третьего места из-за проблем с коробкой передач, это мог быть двойной подиум для команды. Уикенд показал, что мы сделали шаг в нужном направлении перед летним перерывом. Спасибо команде за усердную работу и самоотдачу в этом сезоне, мы продолжим двигаться вперёд!» — написал Браун в социальной сети X (ранее Twitter).