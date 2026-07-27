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Зак Браун прокомментировал победу Норриса и сход Пиастри на Гран-при Венгрии

Зак Браун прокомментировал победу Норриса и сход Пиастри на Гран-при Венгрии
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Глава «Макларена» Зак Браун подвёл итоги Гран-при Венгрии, прошедшего в минувшие выходные в Модьороде.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Победители в Венгрии! Горько-сладкий день для команды. Мегарезультат для Ландо, принёсшего нам первую победу в сезоне. И тяжёлое завершение уикенда для Оскара после великолепного выступления, сход с третьего места из-за проблем с коробкой передач, это мог быть двойной подиум для команды. Уикенд показал, что мы сделали шаг в нужном направлении перед летним перерывом. Спасибо команде за усердную работу и самоотдачу в этом сезоне, мы продолжим двигаться вперёд!» — написал Браун в социальной сети X (ранее Twitter).

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