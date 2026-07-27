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Чемпион Гран-при РДС может досрочно определиться в Красноярске

Чемпион Гран-при РДС может досрочно определиться в Красноярске
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Пятый этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдёт 1 и 2 августа в Красноярске на легендарной кольцевой гоночной трассе «Красное кольцо». Культовый для отечественного дрифта автодром, где развивалась эта дисциплина в России, в 2026 году может назвать имя нового чемпиона. Шансы оформить титул досрочно есть у ирландского легионера Томми Кайли, представляющего коллектив Fresh Racing.

Фото: Пресс-служба РДС

Автодром в сердце Сибири имеет не самую скоростную, но крайне техничную конфигурацию оцениваемого участка, общий язык с которой найти непросто даже опытным пилотам, не говоря уже о зарубежном дебютанте. Адаптироваться придётся в условиях морального превосходства соперников, поскольку местные болельщики активно поддерживают сибиряков. Но Томми Кайли уже не раз доказывал, что может абстрагироваться от внешних раздражителей и выдать блестящие проезды.

Фото: Пресс-служба РДС

На этапе RDS GP каждый пилот может максимально набрать 272 очка, выиграв и квалификацию, и парные заезды. Перед началом уикенда в Красноярске отрыв Кайли от ближайшего преследователя, Антона Козлова (Carville Racing), составляет 288 очков, 292 балла от идущего в турнирной таблице третьим Сергея Кузнецова (Fresh Racing) и 315 очков от расположившегося на четвёртой строчке Аркадия Цареградцева («Systeme Electric Одержимые Моторспорт»).

Фото: Пресс-служба РДС

Если Томми опередит или выступит сходно с Козловым, Кузнецовым и Цареградцевым, то ирландец станет недосягаем по очкам и оформит чемпионство досрочно. Если же в Красноярске Кайли вылетит раньше этого трио, то судьба титула в личном зачёте решится на финальном этапе в Москве.

Претендентами на победу и как минимум на призовые места на «Красном кольце» будут местные герои. В первую очередь, прошлогодние финалисты этапа RDS GP из Takayama Forward Auto — Георгий Чивчян и Тимофей Добровольский, который в 2025 году именно в Красноярске одержал свою первую победу в парных заездах Гран-При РДС.

Фото: Пресс-служба РДС

Расписание 5-го этапа Гран-При РДС 2026 на «Красном кольце» (время местное)*

1 августа, суббота

  • 9:30 — тренировочные заезды
  • 11:15 — квалификация
  • 16:15 — автограф-сессия на трассе
  • 17:15 — парные тренировки

2 августа, воскресенье

  • 9:00 — тренировочные заезды
  • 10:10 — парные заезды ТОП-32
  • 12:30 — парад пилотов и автограф-сессия на трассе
  • 14:00 — парные заезды ТОП-16/ ТОП-8 / ТОП-4 / финал
  • 17:30 — церемония награждения

* Разница во времени между Красноярском и Москвой составляет +4 часа.

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