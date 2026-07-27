Хэмилтон: последние гонки дорого обошлись из-за моих ошибок

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон признался, что недоволен своим выступлением в последних гонках.

«В Сильверстоуне была моя вина, моя вина была в прошлой гонке [в Бельгии], так же и с этой гонкой, мне не в чем упрекнуть команду. Очевидно, я разочарован и расстроен тем, что получил так мало, учитывая, что машина работала хорошо, а команда проделала великолепную работу. Последние гонки дорого обошлись из-за моих ошибок», — сказал Хэмилтон на пресс-конференции Гран-при Венгрии.

Ранее Хэмилтон прокомментировал обгон от Ферстаппена на Гран-при Венгрии.

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