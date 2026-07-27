Видео: Макс Ферстаппен поздравил Албона с 100-м Гран-при в составе «Уильямса»

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», поздравил тайско-британского гонщика Алекса Албона с 100-м Гран-при в составе «Уильямса».

«Хай, Алекс, поздравляю с твоим 100-м Гран-при. Это не то, что стоит воспринимать как должное, ведь это всегда очень впечатляющая цифра. Конечно, мы с тобой знакомы уже очень давно, ещё с детства, поэтому очень круто видеть, что ты выступаешь в Формуле 1, и видеть твои достижения тут. Так что наслаждайся этим моментом и давай вперёд к 200-й гонке, тогда мы снова это отпразднуем», — сказал Ферстаппен в видео.