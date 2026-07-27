15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Видео: Макс Ферстаппен поздравил Албона с 100-м Гран-при в составе «Уильямса»

Видео: Макс Ферстаппен поздравил Албона с 100-м Гран-при в составе «Уильямса»
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», поздравил тайско-британского гонщика Алекса Албона с 100-м Гран-при в составе «Уильямса».

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Хай, Алекс, поздравляю с твоим 100-м Гран-при. Это не то, что стоит воспринимать как должное, ведь это всегда очень впечатляющая цифра. Конечно, мы с тобой знакомы уже очень давно, ещё с детства, поэтому очень круто видеть, что ты выступаешь в Формуле 1, и видеть твои достижения тут. Так что наслаждайся этим моментом и давай вперёд к 200-й гонке, тогда мы снова это отпразднуем», — сказал Ферстаппен в видео.

Материалы по теме
Сайнс объяснил, чем доволен по итогам первой половины сезона-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android