Видео: Макс Ферстаппен поздравил Албона с 100-м Гран-при в составе «Уильямса»
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28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», поздравил тайско-британского гонщика Алекса Албона с 100-м Гран-при в составе «Уильямса».
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728
«Хай, Алекс, поздравляю с твоим 100-м Гран-при. Это не то, что стоит воспринимать как должное, ведь это всегда очень впечатляющая цифра. Конечно, мы с тобой знакомы уже очень давно, ещё с детства, поэтому очень круто видеть, что ты выступаешь в Формуле 1, и видеть твои достижения тут. Так что наслаждайся этим моментом и давай вперёд к 200-й гонке, тогда мы снова это отпразднуем», — сказал Ферстаппен в видео.
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