Руководитель «Ред Булл» — о ГП Венгрии: думали, две «Феррари» будут вне досягаемости

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал, чего ожидали в коллективе перед Гран-при Венгрии.

«Что касается наших предгоночных прогнозов, мы думали, что Ландо [Норрис] и две «Феррари» будут вне досягаемости. Мы думали, что сможем бороться с кем-то из «Мерседеса» и, вероятно, Оскаром [Пиастри]. В итоге мы смогли бороться с обеими «Феррари», а Ландо действительно был вне досягаемости.

Что касается виртуального автомобиля безопасности, команда приняла несколько довольно смелых стратегических решений, включая решение не проводить пит-стоп под VSC, но не только это. Если посмотреть на предыдущее решение с первым пит-стопом, где Макса не зазвали в боксы слишком рано, вопреки тому, что мы делали раньше, наши стратеги, как всегда, абсолютно правы», — приводит слова Мекиса Auto Hebdo.