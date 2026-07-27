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Руководитель «Ред Булл» — о ГП Венгрии: думали, две «Феррари» будут вне досягаемости

Руководитель «Ред Булл» — о ГП Венгрии: думали, две «Феррари» будут вне досягаемости
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал, чего ожидали в коллективе перед Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Что касается наших предгоночных прогнозов, мы думали, что Ландо [Норрис] и две «Феррари» будут вне досягаемости. Мы думали, что сможем бороться с кем-то из «Мерседеса» и, вероятно, Оскаром [Пиастри]. В итоге мы смогли бороться с обеими «Феррари», а Ландо действительно был вне досягаемости.

Что касается виртуального автомобиля безопасности, команда приняла несколько довольно смелых стратегических решений, включая решение не проводить пит-стоп под VSC, но не только это. Если посмотреть на предыдущее решение с первым пит-стопом, где Макса не зазвали в боксы слишком рано, вопреки тому, что мы делали раньше, наши стратеги, как всегда, абсолютно правы», — приводит слова Мекиса Auto Hebdo.

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